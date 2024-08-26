شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «BMW» تفوق تسلا بمبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.