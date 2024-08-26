شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «BMW» تفوق تسلا بمبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في سابقة هي الأولى من نوعها، ارتفعت مبيعات سيارات "بي إم دبليو" (BMW) الكهربائية بأكثر من الثلث في يوليو لتتفوق بذلك على عملاقة السيارات الكهربائية الأمريكية، شركة "تسلا"، على الرغم من أن شركة صناعة السيارات الألمانية لا تزال متأخرة عن "تسلا" في مبيعات العام الجاري 2024 حتى الآن، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية.
وفيما يتعلق بالسوق الأوسع تشير بيانات شركة جاتو داينميكس إلى أن الأوروبيين، من بين طيف أوسع من المستهلكين في الدول الأخرى يؤكد على مثل هذه الإشارة، فقدوا حبهم للسيارات الكهربائية حيث انخفضت تسجيلات مبيعات السيارات الكهربائية في الشهر الماضي بنسبة 6% مقارنة بشهر يوليو 2023.
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حول ذلك، قال فيليبي مونوز المحلل العالمي في شركة جاتو ديناميكس: "إن الافتقار إلى الوضوح بشأن الحوافز المتعلقة بالسيارات الكهربائية ومستقبلها لا يزال يشكل عائقًا أمام المستهلكين الذين يفكرون في شراء سيارة كهربائية".
وحتى الآن، نجحت بي إم دبليو في الخروج من أزمتها دون أضرار تذكر مقارنة بمنافسيها وهو ما أرجعه بعض المحللين إلى ولاء العملاء للعلامة التجارية الألمانية العالمية.
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وأشار بعض الخبراء أيضًا إلى أن التصريحات السياسية المثيرة للجدل التي أدلى بها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا قد تضر بالمبيعات الخاصة بالشركة الأمريكية.
وتأتي بي إم دبليو في المركز الثاني بمبيعات بلغت 97,525 سيارة، فيما تأتي "فولكس فاجن" في المركز الثالث بمبيعات إجمالية بلغت 88,445 سيارة.
سيطرة مفاجئة للشركة الألمانيةسيطرت شركة بي إم دبليو على سوق السيارات الكهربائية الأوروبية لأول مرة في يوليو حيث سجلت زيادة في الطلب بينما عانت الشركات المنافسة الأخرى من صعوبات جعلتها تقف خلفها في مبيعات الربع المالي.
زيادة بيعية كبيرة لـ«BMW»وبحسب تقرير شركة الأبحاث “جاتو داينميكس" فقد باعت شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو 14,869 سيارة كهربائية بالكامل -هذا العدد لا يندرج تحته السيارات الهجينة أو التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي التقليدية الأكثر مبيعا في أغلب دول العالم- في يوليو بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي.
مبيعات سيارات تسلا الكهربائيةوبالمقارنة في الوقت نفسه، باعت شركة تسلا 14,561 سيارة كهربائية وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا بنسبة 16%، إلا أن هذه المقارنة تأتي بفارق متقارب لا يمثل فجوة.
وفيما يتعلق بالسوق الأوسع تشير بيانات شركة جاتو داينميكس إلى أن الأوروبيين، من بين طيف أوسع من المستهلكين في الدول الأخرى يؤكد على مثل هذه الإشارة، فقدوا حبهم للسيارات الكهربائية حيث انخفضت تسجيلات مبيعات السيارات الكهربائية في الشهر الماضي بنسبة 6% مقارنة بشهر يوليو 2023.
اقرأ أيضاً: حرب تجارية جديدة تشتعل بين الصين وأوروبا بسبب السيارات الكهربائية
حول ذلك، قال فيليبي مونوز المحلل العالمي في شركة جاتو ديناميكس: "إن الافتقار إلى الوضوح بشأن الحوافز المتعلقة بالسيارات الكهربائية ومستقبلها لا يزال يشكل عائقًا أمام المستهلكين الذين يفكرون في شراء سيارة كهربائية".
ألمانيا تتراجع عن دعم السيارات الكهربائيةعلى سبيل المثال، أنهت ألمانيا برنامج دعم السيارات الكهربائية في ديسمبر كجزء من حملة لخفض التكاليف وهو ما دفع الشركات المصنعة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الخاصة بالتحول إلى المركبات الكهربائية.
وحتى الآن، نجحت بي إم دبليو في الخروج من أزمتها دون أضرار تذكر مقارنة بمنافسيها وهو ما أرجعه بعض المحللين إلى ولاء العملاء للعلامة التجارية الألمانية العالمية.
اقرأ أيضاً: «فوربس»: السعودية سوق واعد لانتشار السيارات الكهربائية
وأشار بعض الخبراء أيضًا إلى أن التصريحات السياسية المثيرة للجدل التي أدلى بها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا قد تضر بالمبيعات الخاصة بالشركة الأمريكية.
لماذا لاتزال تسلا في الصدارة؟ومع ذلك، لا تزال شركة تسلا في الصدارة فيما يتعلق بمبيعات العام في المجمل حتى الآن. إذ بلغ إجمالي مبيعاتها 178,700 سيارة.
وتأتي بي إم دبليو في المركز الثاني بمبيعات بلغت 97,525 سيارة، فيما تأتي "فولكس فاجن" في المركز الثالث بمبيعات إجمالية بلغت 88,445 سيارة.