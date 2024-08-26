شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وأذربيجان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فيصل الرواس: إن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وجمهورية أذربيجان بلغ 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تنظيم الاتحاد المنتدى الاقتصادي الخليجي في نسخته الثانية تحت شعار: (الاستدامة، الاستثمارات، الشراكات)، في الفترة من 25-26 سبتمبر 2024م في العاصمة الأذربيجانية، باكو بمركز حيدر علييف للمعارض تحت رعاية وزير الاقتصاد في أذربيجان ميكاييل جباروف.
وأفاد بأن جمهورية أذربيجان تتمتع بمقومات اقتصادية جعلت الاتحاد يهتم بعقد مثل هذه الفعاليات المشترك، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية أذربيجان نحو 72.4 مليار دولار.
ولفت إلى أن الهدف من تنظيم المنتدى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية لدول الخليج مع جمهورية أذربيجان ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار سعي اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة والشقيقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص الخليجي في تلك الدول.
ويأتي تنظيم المنتدى بالتعاون مع هيئة ترويج الاستثمارات والصادرات الأذربيجانية، وبدعم وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويصاحب تنظيم المنتدى زيارات ميدانية إلى لعدد من المناطق الاقتصادية والصناعية في باكو، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب الأذربيجاني.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تنظيم الاتحاد المنتدى الاقتصادي الخليجي في نسخته الثانية تحت شعار: (الاستدامة، الاستثمارات، الشراكات)، في الفترة من 25-26 سبتمبر 2024م في العاصمة الأذربيجانية، باكو بمركز حيدر علييف للمعارض تحت رعاية وزير الاقتصاد في أذربيجان ميكاييل جباروف.
7 مليارات استثمارات أذربيجان في الخليجأضاف الرواس، أن الاستثمارات الخليجية في أذربيجان وصلت لنحو 7 مليارات دولار.
وأفاد بأن جمهورية أذربيجان تتمتع بمقومات اقتصادية جعلت الاتحاد يهتم بعقد مثل هذه الفعاليات المشترك، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية أذربيجان نحو 72.4 مليار دولار.
حجم التجارة الخارجيةوأشار إلى أن حجم التجارة الخارجية لأذربيجان يبلغ أكثر من 51 مليار دولار، تمثل الصادرات منها 33.8 مليار دولار، والواردات 17.3 مليار دولار،فيما بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية الداخلة لأذربيجان نحو 32.7 مليار دولار.
ولفت إلى أن الهدف من تنظيم المنتدى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية لدول الخليج مع جمهورية أذربيجان ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
فرص استثماريةونوه الرواس بأن المشاركين في المنتدى سيستعرضون أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية والتي من بينها، الأمن الغذائي والزراعي، الطاقة المتجددة ،الخدمات اللوجستية والنقل، وغيرها من القطاعات التي من شأنها دعم فرص نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين .
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار سعي اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة والشقيقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص الخليجي في تلك الدول.
أهداف المنتدى الخليجي الأذربيجانيويهدف المنتدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
ويأتي تنظيم المنتدى بالتعاون مع هيئة ترويج الاستثمارات والصادرات الأذربيجانية، وبدعم وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويصاحب تنظيم المنتدى زيارات ميدانية إلى لعدد من المناطق الاقتصادية والصناعية في باكو، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب الأذربيجاني.