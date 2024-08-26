شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.2% بختام تعاملات الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والشرقية-إيسترن كومباني، وجهينة للصناعات الغذائية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.062 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 30133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 36662 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13035 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 9943 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة.