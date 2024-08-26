شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «غذاء السلطان» إلى 6.8 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بقيمة 0.9 مليون ريال نتيجة لزيادة المبيعات ولكن كنسبة من المبيعات فقد انخفضت بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة 0.9 مليون ريال نتيجة الجهود المبذولة لاستخدام الموارد الحالية بكفاءة أعلى.

وبلغ النصيب الاساسي للسهم في أرباح الفترة 2.12 ريال بالمقارنة مع 1.95 ريال لنفس الفترة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة في النصف الأول من 2024 بنسبة 8.7% إلى 6.8 مليون ريال، مقابل 6.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع إجمالي الربح بمقدار 0.6 مليون ريال ولكن لم يكن بنفس مقدار زيادة المبيعات نتيجة لارتفاع تكاليف المواد الخام والتي تأثرت بأزمة الشحن في البحر الأحمر.وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بقيمة 0.9 مليون ريال نتيجة لزيادة المبيعات ولكن كنسبة من المبيعات فقد انخفضت بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة 0.9 مليون ريال نتيجة الجهود المبذولة لاستخدام الموارد الحالية بكفاءة أعلى.وبلغ النصيب الاساسي للسهم في أرباح الفترة 2.12 ريال بالمقارنة مع 1.95 ريال لنفس الفترة من العام السابق.