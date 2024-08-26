شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ265 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) تجديد وزيادة التسهيلات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الحصول على التمويل، اليوم، فيما تبلغ قيمة التمويل 265 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل حتى تاريخ 25 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: هي الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الحصول على التمويل، اليوم، فيما تبلغ قيمة التمويل 265 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل حتى تاريخ 25 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: هي الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.