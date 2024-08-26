شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 26-8-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها توقعات صندوق النقد الدولى، أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.1% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 ، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 – 2025، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر إلى 5.1% العام المالى المقبل

قال صندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، فى تقرير صادر عنه، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.1% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 ، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ، متوقعاً تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029.

"انطلاق" تطلق النسخة الثانية من التقرير النصف سنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري

أطلقت اليوم شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال نتائج التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024. يعكس التقرير حالة قطاع ريادة الأعمال في مصر ويضع أسسًا لفهم أعمق للتحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).



سعر الذهب فى مصر يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع جديد

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا جديدا لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، ليتداول الذهب الآن عند 3470 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

كامل الوزير يلتقى مستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية لبحث مشاكلهم.. فيديو

استمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية ووزير الصناعة والنقل لمشكلات المستثمرين والتعامل الفوري معها تمهيداً لحلها.

وزير الإسكان: إعفاء شركات التنمية والاستثمار السياحي من غرامات التأخير

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم استعراض مجهودات الهيئة في دعم التنمية بالمواقع السياحية الخاضعة لولايتها، وإنجازاتها خلال العام الماضي.

محمود محيي الدين رئيسا للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية -الذراع التدريبي للهيئة-قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراع الهيئة للتنمية المستدامة، تحت رئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27.

79.39 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

ارتفعت أسعار النفط اليوم في التعاملات الآسيوية بفعل مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.2% بختام تعاملات الإثنين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والشرقية-إيسترن كومباني، وجهينة للصناعات الغذائية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.062 تريليون جنيه.