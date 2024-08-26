شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 26-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 26-8-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والشرقية-إيسترن كومباني، وجهينة للصناعات الغذائية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.062 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجنوب الوادي للأسمنت، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وسماد مصر (ايجيفرت).

البورصة تخسر 4 مليار جنيه جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والشرقية-إيسترن كومباني، وجهينة للصناعات الغذائية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.062 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 8 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 132 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.13%، والعرب على 3.42%، واستحوذت المؤسسات على 53.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 368 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، 838.2 ألف جنيه، 142.1 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 578.9 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 30133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 36662 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13035 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 9943 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 7247 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

صفقات

وجاء نمو التداولات نتيجة تنفيذ 3 صفقات كبرى، الأولى صفقة عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المصدرة من شركة مينا جلاس هولدنج، وذلك لعدد 25.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.7 مليار جنيه، والثانية صفقة شراء عدد 18.7 مليون سهم من أسهم رأس مال شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي المصدرة بسعر 20 جنيه للسهم، وذلك بعد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة المتعلق بشطب أسهم الشركة من البورصة شطبا اختياريًا، والثالثة صفقة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا لعدد 12.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.2 مليون جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 1.3 مليون سهم، 700 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 411 سهم، 4.8 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 2 مليون سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 14673 سهمًا، 223.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 450 ألف سهم، 803.3 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي،، وباعت إدارة شركات طاقة عربية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1 سهم، 2300 سهم، 100 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء المساهم عمر محمد عبد الجواد عدد 100 ألف سهم بسعر 3.24 جنيه بقيمة إجمالية 3.24 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.56% إلى 5.66%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

مدينة مصر

أعلنت شركة مدينة مصر، عن توقيع عقد مع شركة سمارت للتعمير والتطوير لتطوير أعمال بناء بمشروع سراي بالقاهرة الجديدة بقيمة تعاقدية قيمتها 650 مليون جنيه.