9 مميزات للالتحاق بمدارس ابدأ التقنيّة ببدر.. تعرف عليها

تقدم مدرسة ابدأ " الوطنية للعلوم التقنية والذكاء الإصطناعي منهجا دراسيا مميزا يتماشي مع متطلبات سوق العمل، حيث يتضمن الآتي "العلوم الأساسية والثقافية"، "العلوم الفنية في مجال التخصص" والتدريب العملي، ووإليكم 9 مميزات للالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر وهي كالآتي:

محمد يوسف

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