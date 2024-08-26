الاقتصاد

9 مميزات للالتحاق بمدارس ابدأ التقنيّة ببدر.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الإثنين، 26 أغسطس 2024 09:23 م

تقدم مدرسة ابدأ " الوطنية للعلوم التقنية والذكاء الإصطناعي منهجا دراسيا مميزا يتماشي مع متطلبات سوق العمل، حيث يتضمن الآتي "العلوم الأساسية والثقافية"، "العلوم الفنية في مجال التخصص" والتدريب العملي، ووإليكم 9 مميزات للالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر وهي كالآتي:

1- مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات

2- يحصل الطالب علي شهادة الدبلوم للتكنولوجيا التطبيقية في العلوم التقنية / تخصص ذكاء اصطناعي .

3-  الدراسة في بيئة تعليمية تتمتع بالنضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية.

4- توفير الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع الطلاب.

5- توفير فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة.

6- توفير شهادات الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين من جهات اعتماد دولية.

7- توفير برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع الخريجين.

8- توفير ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين.

9- مساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل داخل وخارج مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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