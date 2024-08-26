شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفوض رئيس المركزي للتنظيم والإدارة بمباشرة اختصاصات وزير الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 34 (تابع) الصادر فى 22 أغسطس 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رقم 2686 لسنة 2024م، بتفويض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فى مباشرة اختصاصات الوزير المعنى بالخدمة المدنية أينما وردت فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة فى المواد (٤١، ٧٣ ٧٥) من القانون المذكور والمواد المتعلقة بها فى لائحته التنفيذية.

ونص القرار فى مادته الثانية على أن ﯾلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3127 لسنة 2019 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

ومن الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد سبق وأصدر القرار رقم ٣١٢٧ لسنة ٢٠١٩ - السالف الإشارة إليه - بشأن تفويض رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اختصاصات الوزير المعنى بالخدمة المدنية أينما وردت فى قانون الخدمة المدينة ولائحته التنفيذية. عدا الاختصاصات الواردة فى المواد (١٢، ٤١، ٥٧، ٧٥) من القانون المذكور والمواد المتعلقة بها فى لائحته التنفيذية.



قرار



