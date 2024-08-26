شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات عضوًا فى المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال عن اختيار اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً فى المهندس طارق توفيق -وكيل الاتحاد- لعضوية مجلس إدارة المنظمة، والتى يقع مقرها بمدينة چينيڤ بسويسرا.

وتمثل المنظمة صوت أصحاب الأعمال على المستوى العالمى فى كافة القضايا ذات العلاقة بأنشطة منظمة العمل الدولية، وما تصدره من معايير عمل دولية، كما تسعى إلى تعزيز مكانتها فى مجال العمل، والإطلاع على خبرات ورؤي ممثلى كبرى الكيانات الاقتصادية والصناعية فى مختلف دول العالم.

وقد أنشئت المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال عام 1920 ، وتضم فى جمعيتها العمومية 150 منظمة من 140 دولة تمثل مصالح ما يزيد عن 50 مليون منشأة على مستوى العالم، ويبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة ٢٢ عضوًا بخلاف رئيس المنظمة.