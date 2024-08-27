شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت ابدأ فى إنهاء معوقات المستثمرين والمصنعين فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " مؤخرا أولى ورش العمل لمناقشة التحديات في قطاع صناعة الأجهزة المنزلية مؤخرا، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بزيادة نسب المكون المحلي الصناعات المختلفة .

وقد قامت المبادرة الوطنية " ابدأ " بعقد ورشة عمل جمعت الورشة شركاء " ابدأ " من كبار المصنعين مثل مجموعة "العربي"، و"فريش"، و"راجاميك"، إلى جانب شركات عالمية مثل "سامسونج" و"هاير" و "ميديا" وغيرهم، وبمشاركة اتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية، وأكاديمية البحث العلمي.

وإليكم 5 توصيات توضح دور المبادرة الوطنية " ابدأ " للقضاء علي التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين وهي كالاتي :

أولا : الهدف الأساسي هو الوصول إلى توصيات لتعزيز نسب التصنيع المحلي .

ثانيا : تطوير سلاسل التوريد

رابعا : العمل على تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي من خلال تطوير مناهج المدارس الفنية، وتصميم البرامج التدريبية والتعليمية, وربط الأبحاث العلمية بالصناعة، وذلك لعرضها على الوزرات والجهات المعنية بالحل كوزارة الصناعة، والحوار الوطني.



خامسا : تعظيم الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية.

يأتي ذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " من أجل تعزيز التعاون المشترك بين المصنعين ورجال الأعمال والجهات المعنية بالدولة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في الصناعة، وزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا، للمساهمة في إحلال الواردات .