شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 مليار جنيه حجم عمل 3 شركات تابعة للقابضة للتشييد خارج مصر بنهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن 3 شركات تابعة للقابضة حجققت حجم عمل العام المالى الماضى بلغ نحو 2.2 مليار جنيه، حيث حققت شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، نفذت أعمالا بقيمة 1.6 مليار جنيه خارج مصر بنهاية يونيو 2024 ، وحققت 169 مليون جنيه أرباحا ، فيما تستهدف تحقيق حجم عمل يصل إلي 5 مليارات جنيه العام المالى الجارى وبربح يقدر بنحو 400 مليون جنيه .

ووجه الدكتور مهندس هانى سليمان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للتشيد والتعمير، رؤساء الشركات التابعة بضرورة السعي للحصول علي أعمال خارج البلاد؛ لتعزيز المراكز المالية للشركات وزيادة مواردها بشكل كبير.

أوضحت البيانات أن شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، حققت حجم عمل بلغ 555.7 مليون جنيه بصافى ربح 20.4 مليون جنيه، فيما تستهدف تحقيق 27.3 مليون جنيه ربحا من مشروعات الخارج خلال العام المالى الجارى

وأشارت البيانات أن شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية، حققت 1.3 مليون جنيه أرباحا، وتستهدف تحقيق 16 مليون جنيه العام الجارى .