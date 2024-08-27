شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات عن أولى ندوات دعم المستثمرين من ابدأ والسفارة الفنلندية والان مع تفاصيل الخبر

قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بالتنويه عن أولي نداوتها عبر الإنترنت ضمن فعاليات " Doing business with Finland " بالتعاون مع السفارة الفنلندية في مصر، وذلك علي صفحتها الرسمية علي السوشيال ميديا.

وإليكم 4 معلومات حوّل هذا التعاون المثمر وهي كالآتي:

أولا: تهدف الندوة لدعم المستثمرين المصريين في مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية .

ثانيا: تعمل الندوة علي تقديم كافة المعلومات لتوسيع قاعدة التصدير إلى الأسواق الأوروبية .

ثالثا: سيتم مناقشة إستراتيجيات الدخول للأسواق الأوروبية، وعمل تحليل متطلبات السوق، وتقديم أدوات لتحقيق النمو المستدام والتوسع الدولي.

رابعا: نقاشات مع خبراء ومختصين في هذه المجالات الطبية في الندوة الأولى غدا الثلاثاء الموافق 27 أغسطس .