الاقتصاد

4 معلومات عن أولى ندوات دعم المستثمرين من ابدأ والسفارة الفنلندية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أمانى سمير

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 03:00 ص

قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بالتنويه عن أولي نداوتها عبر الإنترنت ضمن فعاليات "  Doing business with Finland " بالتعاون مع السفارة الفنلندية في مصر، وذلك علي صفحتها الرسمية علي السوشيال ميديا.

وإليكم 4 معلومات حوّل هذا التعاون المثمر وهي كالآتي:

أولا: تهدف الندوة لدعم المستثمرين المصريين في مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية .

ثانيا: تعمل الندوة علي تقديم كافة المعلومات لتوسيع قاعدة التصدير  إلى الأسواق الأوروبية .

ثالثا: سيتم مناقشة إستراتيجيات الدخول للأسواق الأوروبية، وعمل تحليل متطلبات السوق، وتقديم أدوات لتحقيق النمو المستدام والتوسع الدولي.

رابعا: نقاشات مع خبراء ومختصين في هذه المجالات  الطبية في الندوة الأولى غدا الثلاثاء الموافق 27 أغسطس .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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