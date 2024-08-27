شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لمبادرة براعم مصر الرقمية.. المستندات المطلوبة وطريقة التقديم والان مع تفاصيل الخبر

تُعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم في "مبادرة براعم مصر الرقمية" للعام الدراسي 2024/2025. وتهدف المبادرة إلى صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس، من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي (من سن 9 إلى 11 عامًا) بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية في جميع محافظات الجمهورية.

المستندات المطلوبة:

1. أصل أو صورة واضحة من شهادة الميلاد المميكنة للطالب/الطالبة.

2. خطاب القيد بالمدرسة الملتحق بها يثبت قيد الطالب/الطالبة بالعام الدراسي 2025/2024، مختومًا ومعتمدًا من المدرسة، ويفضَل أن يكون موجهًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - مبادرة براعم مصر الرقمية.

3. بطاقة الرقم القومي السارية لولي الأمر (الأب أو الام) (وجهين).

4. الإقرار والتعهد ويمكن تحميله من موقع المبادرة واستيفاؤه يدويًا والتوقيع عليه من ولي الأمر، ويكون متضمنًا صورة شخصية ملونة للطالب/الطالبة بخلفية بيضاء، مقاس 4×6.

يجب على الطلاب الحاليين الملتحقين بالدفعة الأولى 2023/2024 من مبادرة براعم مصر الرقمية (البرنامج أساسي) أو البرنامج الصيفي 2024 الانتظار لحين انتهاء العام التدريبي الحالي وظهور النتيجة التي سوف تؤهلهم تلقائيًا للالتحاق بالمستوى الأعلى دون الحاجة إلى التسجيل.

وغير مسموح للطلاب المنسحبين أو المستعَبدين من البرنامج الأساسي أو الصيفي لمبادرة براعم مصر الرقمية بالتقديم إلا بعد مرور سنة على الخروج من المبادرة.