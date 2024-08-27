شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات شركات العقارات بالبورصة تكسر حاجز نصف تريليون جنيه.. إليكم الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

حققت 8 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية، مبيعات تجاوزت حاجز نصف تريليون جنيه خلال الشهور الماضية من عام 2024، وجاء النمو في المبيعات نتيجة زيادة عدد الوحدات المباعة خاصة من المشروعات المطروحة في الساحل الشمالي الغربي، وكذلك من زيادة أسعار قيمة الوحدة، وجاء ترتيب مبيعات الشركات العقارية كالتالي:

طلعت مصطفى القابضة

حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات غير مسبوقة وقياسية بلغت 391 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو 2024 أي ما يعادل حوالي 8.1 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا هائلًا بمقدار 6.5 أضعاف العام الماضي، وتوزعت المبيعات ما بين مشروع "ساوث ميد" في الساحل الشمالي بأكثر من 253 مليار جنيه، و43 مليار جنيه من مدينة بنان.

بالم هيلز للتعمير

حققت شركة بالم هيلز للتعمير مبيعات بلغت 110 مليار جنيه بنهاية 20 أغسطس 2024 بزيادة بمضاعف أكثر من 3.9 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وخلال النصف الأول وحده حققت الشركة مبيعات 65.5 مليار جنيه، مقسمة بين: منطقة غرب القاهرة بقيمة 18.7 مليار جنيه، وباديا بقيمة 10.5 مليار جنيه، ومنطقة شرق القاهرة 6.5 مليار جنيه، ومنطقة الساحل الشمالي والإسكندرية 29.855 مليار جنيه.

مدينة مصر

حققت شركة مدينة مصر، مبيعات بلغت 20.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو 294%، وبلغت عدد الوحدات المباعة 2871 وحدة مقابل 1055 وحدة، ومثلت المبيعات التعاقدية بمشروع سراي 69.1% من إجمالي المبيعات التعاقدية بقيمة 14.4 مليار جنيه، وتاج سيتي بنسبة 30.7% بقيمة 6.4 مليار جنيه.

أوراسكوم للتنمية مصر

حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر مبيعات بلغت 15.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 109.5%، وهي أعلى مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة، وشكلت المبيعات الدولية 40%، ونتجت الزيادة في المبيعات من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في الوجهات جميعها، بالإضافة إلى زيادة عدد الوجدات المبيعة بنسبة 6.6% لتصل إلى 873 وحدة مبيعة.

بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية

حققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مبيعات بلغت 11.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو 12%، بمشاريع المختلفة سواء داخل القاهرة أو بالمشاريع الساحلية.

السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك

حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مبيعات تعاقدية بلغت 10.93 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو 34%، وبلغت نسبة مساهمة مشروعات سوديك في منطقة غرب القاهرة 58%، ومشروعات الساحل الشمالي 36%، ومشروعات شرق القاهرة بنسبة 6%.

وسجلت إلغاء المبيعات 253 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 وهو ما يمثل 2% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها.

مجموعة عامر القابضة

حققت مجموعة عامر القابضة، مبيعات بلغت 7.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بمبلغ 6.1 مليار جنيه في 31 ديسمبر من عام 2023، وبلغ قطاع الاستثمار العقاري أعلى نسبة من إجمالي الإيرادات.