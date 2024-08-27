شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق.. استقرار ملحوظ بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

تسجل أسعار اللحوم البلدي في الأسواق حالة من الاستقرار الملحوظ للمستهلكين بالتزامن مع استمرار توافر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المصري، وذلك في تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024.

وأعلنت الغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم في الأسواق للشهر الثالث علي التوالي بعد هبوط ملحوظ في شهر مايو 2024 ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار مع توجهات الحكومة لضخ كميات كبيرة تغطي احتياجات السوق.

وكشف شعبة القصابين، أن سعر اللحوم البلدي يواصل استقراره بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

أسعار اللحوم المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلي 300 جنيها في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.