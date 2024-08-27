شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: دعم بيئة ريادة الأعمال فى مصر وتشجيع ثقافة العمل الحر والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل الشراكات الثنائية مع المؤسسات والشركات المعنية بدعم وتنمية بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتيسير إتاحة الخدمات المتنوعة لرواد الأعمال للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم من إقامة مشروعات تسهم في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة نحو بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.

وأكد رحمي أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الجهاز يوجه دائما بالاهتمام بريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار والعمل الحر بين الشباب، لذا يحرص جهاز تنمية المشروعات على تهيئة بيئة مناسبة وداعمة لهذه المشروعات ليتوفر لها مقومات النجاح والاستدامة مما يساعد على التوسع في إقامة مشروعات ابتكارية في شتى القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في احتفال شركة "انطلاق" بإطلاق تقريرها لريادة الأعمال، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء والشخصيات العامة والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال في مصر بالمتحف المصري.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التعاون مستمر بين الجهاز وشركة انطلاق حيث قام الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم بهدف تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية لريادة الأعمال وتأهيل الشباب على إقامة المشروعات وتطوير الشركات الناشئة، وتفعيل بنود قانون تنمية المشروعات 152/2020 فيما يتعلق بريادة الأعمال والمميزات الممنوحة لأصحاب هذه المشروعات وتوفيق الأوضاع الاقتصادية والانضمام للقطاع الرسمي للدولة بما يتلائم مع طبيعة عملها وإنتاجها ويضمن استمرارها ونجاحها.

وأشار رحمي إلى أن التعاون مع شركة انطلاق سيقوم على إتاحة المزيد من الخدمات التمويلية والفنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة للشركات الناشئة وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر ومسرعات وحاضنات الأعمال والجامعات والجمعيات الأهلية، والعمل سويا تعزيز قدرة هذه المشروعات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

ودعا رحمي الشباب للاستفادة من الخدمات والمميزات العديدة التي تمنحها الدولة لرواد الأعمال و المشروعات الابتكارية.