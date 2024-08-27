شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة وترفيق الأراضى السكنية ببنى سويف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، استكمال أعمال تطوير الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة وأعمال ترفيق الأراضي السكنية بالمدينة، وذلك خلال جولات تفقدية، شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق منطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة بنسبة تنفيذ 70٪.

كما قام المهندس أحمد عبد الجابر، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز بجولة تفقدية شملت مناطق الامتداد بالمدينة لمتابعة تنفيذ مشروع مرافق الحي السابع "أراضي إسكان اجتماعي" بنسبة إنجاز بلغت 94٪، كما تم تفقد تنفيذ مشروع مرافق الحي الثامن "أراضي إسكان اجتماعي" بنسبة تنفيذ بلغت 84٪.

وتجول رئيس الجهاز ومرافقوه، بمشروع مرافق الحي السكني العاشر والحي الحادي عشر "قطع أراضٍ سكنية مميزة" بنسبة تنفيذ 65٪، وكذلك مشروع تنفيذ جزء من مرافق الحي الثالث عشر بنسبة تنفيذ 82٪.

ووجه "عبدالجابر" بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة في أسرع وقت ممكن وطبقا للجدول الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها لإمكانية تسليم الأراضى للمواطنين.

وفي سياق متصل، تابع المهندس أحمد عبد الجابر، أعمال التطوير وتنسيق المواقع بمداخل المدينة والطرق والمحاور الرئيسية والحدائق العامة بها، وكذا أعمال الزراعة والتشجير وتهذيب الأشجار بالمسطحات الخضراء بطرق ومحاور المدينة باعتبارها متنفسا طبيعيا للسكان، كما تم متابعة أعمال النظافة بالأحياء السكنية.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة الاهتمام الدائم بري المزروعات بصفة مستمرة وقص النجيل لضمان جودة تنسيق الموقع والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، كما تم التنبيه على الشركات المسئولة بتفريغ صناديق القمامة يوميا وازالة مخلفات أعمال الزراعة بصفة مستمرة مع سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.