شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات السكنية بعدة مناطق بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذ 2208 وحدات سكنية بالإسكان ذى الطابع المميز..و1056 وحدة بالإسكان المتوسط.. و7080 وحدة بالمرحلة الثالثة لسكن موظفي العاصمة



قام المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس محمد حمدي، رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقهما مسئولو الجهاز، بجولة لتفقد المشروعات السكنية بعدة مناطق بالمدينة، ومنها عمارات الإسكان ذى الطابع المميز والإسكان المتوسط، والمرحلة الثالثة لسكن موظفي الدولة بمدينة بدر.

وخلال الزيارة، تم عقد اجتماع تنسيقي، لمناقشة المواقف التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها وموقف أعمال الخدمات، وعرض موقف مستحقات الشركات العاملة بالمشاريع.

كما تم المرور على مشروع الإسكان ذى الطابع المميز بإجمالي 92 عمارة والذي يضم 2208 وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ للعمارات إلى 92%، ومن المقرر الانتهاء من العمارات 30/12/2024، كما تم تفقد المرحلة الثالثة من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة لعدد 295 عمارة بها 7080 وحدة سكنية.

كما تفقد مسئولو الإسكان مشروع الإسكان المتوسط لعدد 44 عمارة بها 1056 وحدة، حيث وصلت نسبة التنفيذ العمارات إلى 66 %.

وتم التوجيه بدفع الأعمال بالمشروعات، والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة عالية، مع ضرورة الالتزام برفع معدل الأداء والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع وبذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات والعمالة.