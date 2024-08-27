شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع لأسعار النفط محفوف بمخاطر التوترات والإمدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت أسعار النفط عن تسجيل مكاسبها الأخيرة لتتداول ضمن نطاق ضيق في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات الناتجة عن احتمالات تصاعد النزاع في الشرق الأوسط وإمكانية إغلاق حقول النفط في ليبيا.

ووفق موقع "انفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول، فإن النفط شهد خلال الجلسات الثلاث الماضية أمس الاثنين، ارتفاعًا بنسبة 7% إلا أن خام "برنت" انخفض في تعاملات اليوم بنسبة 1.33%؛ ليصل سعره إلى 80.28 دولار للبرميل فيما انخفض خام "غرب تكساس" بنسبة 0.15 % ؛ ليصل إلى 77.92 دولار للبرميل.

وكانت الزيادة خلال الجلسات الثلاث الماضية أمس الاثنين مدفوعة بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية التي قد تعزز الطلب على الوقود واحتمالية تصعيد النزاع في الشرق الأوسط وتعطيل الإمدادات من المنطقة الرئيسية المنتجة، بالإضافة إلى خطر إغلاق الحقول الليبية.