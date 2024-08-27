شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار.. وتوقعات خفض الفائدة تدعم النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، وسط بعض الضغوط الناجمة عن انتعاش الدولار على خلفية احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 2507.15 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.5% لتصل إلى 2542.05 دولار للأونصة، وفق موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.



واحتفظ الذهب بمكانته بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الملاذ الآمن، حيث ظلت الأسعار الفورية قريبة من أعلى مستوى قياسي بلغ حوالي 2532 دولارا للأونصة تم تحقيقه في وقت سابق من أغسطس الجاري.



وعن المعادن الثمينة الأخرى، تراجعت خلال تعاملات اليوم تحت ضغط من انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في 13 شهرًا.

وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.7% لتصل إلى 961.15 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.5% لتصل إلى 30.30 دولار للأونصة.



وفيما يتعلق بالمعادن الصناعية، شهدت أسعار النحاس انتعاشًا ممتدًا وسط توقعات بأن خفض أسعار الفائدة سيسهم في تحفيز الطلب خلال الأشهر المقبلة، ما يعوض تراجع الطلب من أكبر مستورد، الصين.



كما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6% لتصل إلى 9361.50 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لمدة شهر واحد بنسبة 0.3% لتصل إلى 4.2780 دولار للأونصة.



وشهد المعدن الأحمر انتعاشًا ممتدًا في الجلسات الأخيرة وسط توقعات بأن تدهور الظروف الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد، سيدفع بكين إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز، كما أن احتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خفف من المخاوف بشأن ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وزاد من التوقعات بأن الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي سيساعد في دعم الطلب على النحاس.