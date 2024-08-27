شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.33% بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 30535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 37114 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 13234 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 6999 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 10026 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2889 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 7278 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر للأسواق الحرة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج عدد 2500 سهم، مليون سهم، 750 ألف سهم، 500 ألف سهم، 6.7 مليون سهم، 25.1 مليون سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 6 ملايين سهم، 306.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 1.2 مليون سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج عدد 75 ألف سهم، 406 آلاف سهم، 23.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 125 ألف سهم، 450 ألف سهم، وباعت إدارة شركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 2900 سهم، 54.9 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، شراء المساهم عصام أحمد حسنين عطية عدد 7.3 مليون سهم بسعر 0.344 جنيه بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.57% إلى 5.238%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 45.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 138.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 66.9%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 40.4 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 52.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 177.43%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 55.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2023 إلى يونيو عام 2024 مقابل 41.5 مليون جنيه العام السابق بزيادة بنحو 14 مليون جنيه بمعدل نمو 33.7%، وجاء هذا الفائض نتيجة شحن كمية 30085 طن دقيق 87.5% للشركات الشقيقة بمتوسط يعادل 34.4 ألف طن قمح مما أدى إلى زيادة الكميات، وزيادة تكلفة الطحن من 550 جنيه إلى 580.25 جنيه للطن اعتبارًا من 1 يوليو عام 2023، وزيادة عائد تسويق النخالة من 10% إلى 15%، وبلغت مبيعات المخلفات خلال الفترة 11.9 مليون جنيه، وتأثر الفائض بنحو 14.7 مليون جنيه أرباحًا رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول ثابتة.

في سياق متصل أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن عزمها بيع كامل حصة مساهمته في رأس مال شركة الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية البالغ عددها 145.7 ألف سهم بنسبة 48.57%، وسعر بيع للسهم 222 جنيه بقيمة إجمالية 32.3 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة على دراسة الاستحواذ على بعض الاستثمارات أو الأصول، وكذلك موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على أصول شركتي معامل عز لاب، والمعادي لاستحواذات المعامل.

وفي نفس الصدد أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، على موافقة مجلس الإدارة على تعيين شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية، كمستشار مالي مستقل؛ لإعداد دراسة تقدير القيمة العادلة لسهم شركة توين توب للاستثمار العقاري المزمع الاستحواذ على نسبة حاكمة فيها، وتمتلك شركة توين توب المالك لمشروع مول تجاري متخصص في المنسوجات والمفروشات للصناع والتجار.