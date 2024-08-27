شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3450 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مستهل تعاملات اليوم تراجعا بحوالي 10جنيهات لـ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، ليتداول الذهب الآن عند 3450 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

سعر الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3944 جنيها. عيار 21 يسجل 3450 جنيها. عيار 18 يسجل 2955 جنيها. عيار 14 يسجل 2313 جنيها. الجنيه الذهب 27600 جنيها. الذهب المحلي

الذهب في مصر يحاول تجميع الزخم الإيجابي الكافي للوصول إلى المستوى 3500 جنيها للجرام واختراق يزخم جيد حتى يتمكن من الاستمرار في الارتفاع ليواكب سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت مستوى تاريخى خلال الأسبوع الماضى، مع توقعات بتسجيل المزيد من المستويات التاريخية خلال الفترة القادمة.

ومن جهة أخرى يبقى سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مستقر بشكل يحد من فرص ارتفاع سعر الذهب المحلي، إلا أن تغير سعر الذهب العالمي إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي على الذهب قد يدفع السعر إلى التحرك الإيجابي في وقت قريب.

الفترة الأخيرة شهدت عودة الطلب المحلي على الذهب إلى الارتفاع التدريجي بعد أن سجل السعر العالمي مستويات تاريخية بالإضافة إلى توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية خاصة بعد أزمة الأسواق المالية العالمية الأخيرة التي تسببت في خروج استثمارات أجنبية من سوق أدوات الدين المصرية.

هذا وأعلنت وزارة التموين عن تعليمات جديد لضبط أسعار الذهب في السوق المحلي، وذلك بعد اجتماع بين وزير التموين ورئيس شعبة الذهب والمجوهرات ورئيس البورصة المصرية للسلع، وذلك من خلال زيادة المعروض من الذهب خلال الفترة القادمة لتحقيق توازن مع الطلب وبالتالي يتجنب السوق حدوث ارتفاعات سعرية مفاجئة.



