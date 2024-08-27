شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: بوابة تراث مصر الرقمى تستهدف إثراء المحتوى التراثى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بشــأن إتاحة مختارات من كتب الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الذى تم رقمنته على بوابة تراث مصر الرقمى.

وقع البروتوكول المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وفقا لهذا البروتوكول سيتم إتاحة نحو 11300 نسخة رقمية لمجموعة مختارة من كتب الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛ عبر بوابة تراث مصر الرقمي، والتى تم رقمنتها وتهيئتها بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاً للمعايير القياسية التكنولوجية لمشروع البوابة، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية على هذه المصنفات.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة يشهد تناميا مستمرا فى ضوء التواصل المستمر بين الوزارتين والتوافق حول أهمية استخدام التقنيات الحديثة فى نشر الثقافة بمختلف أنواعها بين المواطنين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول يستهدف التعاون فى إتاحة المحتوى الثقافى للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على بوابة تراث مصر الرقمى التى تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاقها بهدف إثراء المحتوى التراثى المصرى واستدامة ريادة مصر الثقافية الأمر الذى يسهم فى تعزيز القوى الناعمة لمصر.

ومن جانبه، أكد وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين هو اللبنة الأولى نحو تعاون مثمر فى مجالات الرقمنة والتوثيق والتدريب، وأن وزارة الثقافة ستبذل قصارى جهدها لجعل المنتج الثقافى متاحًا للجميع، مما يساهم فى بناء الإنسان المصري.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً نوعياً فى المنصات التى تتيح المحتوى الثقافى والفني، حيث سيتم العمل مع وزارة الاتصالات على إتاحة مؤلفات كبار الكتاب بأسعار مخفضة رقمياً، وتوفير منصات إلكترونية متعددة للمواهب المصرية لتقديم مواهبها واكتشافها.

هذا وتبلغ مدة البروتوكول 3 سنوات، ويشمل نطاق أعماله مراجعة البيانات الوصفية باللغتين العربية والانجليزية لنحو 11300 كتاب من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق ، التى تم رقمنتها بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح الهيئة، وتحديد صلاحيتها للإتاحة عبر بوابة تراث مصر الرقمي، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية على هذه المقتنيات.

وعقب توقيع البروتوكول، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارتين لمتابعة الخطوات التنفيذية لمجالات التعاون، وأحدث التطورات فى رقمنة المحتوى الذى تملكه قطاعات الوزارة ومنها دار الكتب والوثائق، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الأوبرا، وأكاديمية الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، تمهيدًا لإطلاقه على بوابة تراث مصر الرقمى وجعله متاحًا للجمهور.

كما تم استعراض التصور الأولى لنموذج "قصر الثقافة الرقمي" وما يقدمه من مواد وخدمات تناسب الأجيال الجديدة من الشباب والمبدعين، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم الفعاليات الثقافية والإبداعية داخل مراكز إبداع مصر الرقمية التى تملكها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى القاهرة والجيزة وباقى المحافظات المصرية، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة.

وناقش الاجتماع سبل توثيق تراث دار الأوبرا المصرية الغنى وأعمال الفن التشكيلي، وإنشاء متاحف افتراضية، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى الترجمة، وإنشاء منصات إلكترونية لتسويق الكتب وتحويلها إلى كتب صوتية، والتعاون في التطوير المؤسسى لوزارة الثقافة وتدريب العاملين في المجال الثقافي، وعقد فعاليات ثقافية وفنية، وإنشاء منصات لتسويق المنتجات التراثية والتعريف بها.

حضر اللقاء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ المهندسة غادة لبيب نائب الوزير للتطوير المؤسسى، والمهندسة شيرين الجندى مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والمهندس محمود بدوى مستشار الوزير لشئون التحول الرقمى، والدكتورة نهى عدلى مستشار الوزير للبحوث والتطوير، والدكتور هشام الديب رئيس محور التراث الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن وزارة الثقافة المصرية، الدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة كرمة سامى رئيس المركز القومى للترجمة، وأحمد سعودى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الثقافة، ومحمد عبد الدايم مساعد الوزير للمشروعات التنموية والاستثمار، وأنيفين فكرى مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي.