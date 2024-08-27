شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عن تحقيق مكاسب اليوم.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 27-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى توقف أسعار البترول العالمية عن تحقيق مكاسب اليوم الثلاثاء، حيث استقرت في نطاق ضيق بعد ارتفاعها بأكثر من 7% خلال الجلسات الثلاث الماضية، جاء هذا التوقف وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وإمكانية إغلاق حقول النفط الليبية.



اسعار البترول

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 81.34 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي77.23دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 77.75دولار للبرميل.