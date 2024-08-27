شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الدعم الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس سامح صبرى نائب الرئيس التنفيذى لشركة فنترسال ديا الألمانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقرر أن يتولى منصب نائب رئيس شركة هاربور إنرجى البريطانية فى أعقاب استحواذها على مناطق امتياز شركة فنترسال ديا فى مصر بدلتا النيل والبحر المتوسط، حيث تم بحث خطوات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة وخطط الشركة البريطانية لبدء نشاطها والتوسع فى أعمالها.

وتطرق اللقاء للمبادرة الجديدة التى أطلقها المهندس كريم بدوى مؤخراً لتطبيق حزمة جديدة من الحوافز للشركاء الأجانب لزيادة الانتاج حيث أشاد نائب رئيس الشركة بالشفافية والسعى لإيجاد حلول إيجابية فى تناول ومعالجة التحديات أمام الشركات العالمية العاملة فى مصر.

وأشار بدوى خلال اللقاء إلى الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً فى تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات ، مشيراً إلى دعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.

وأعرب الوزير عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات مع شركة هاربور إنرجى البريطانية على غرار النجاحات التى ساهمت فى تحقيقها شركة فنترسال ديا الألمانية خلال السنوات الماضية فى قطاع البترول المصرى، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التى تقدمها بوابة مصر للاستكشاف والانتاج EUG فى صورة رقمية لسرعة وسهولة الوصول للبيانات الجيولوجية الوافية أمام الشركات الراغبة فى العمل فى مجال البترول والغاز فى مصر لاتخاذ قرارات الاستثمار.

فيما أكد نائب رئيس الشركة أن استراتيجية الشركة البريطانية تهدف إلى التوسع فى عمليات البترول والغاز فى مصر على نطاق كبير مع الاهتمام المطلق بخفض الانبعاثات الضارة والعمل على الاستدامة ، مشيراً إلى أنه جارى تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البترول والغاز فى مصر لتحديد أفضل المشروعات الجديدة وذلك بالتوازى مع جهود الحفاظ على مستويات الانتاج وزيادته من المشروعات القائمة.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.