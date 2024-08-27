شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نستهدف إبراز مصر كمقصد سياحى الأول فى العالم بتنوع المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - سيتم الاعتماد بشكل أكبر على التسويق السياحى الإلكترونى وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة

ترأس شريف فتحى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي منذ توليه مهام منصبه وزيرًا للسياحة والآثار فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وحرص شريف فتحى على استهلال الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس والتعرف عليهم، مثمنًا على أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة وجهودها فى الترويج السياحى لمصر.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة الحالية للترويج السياحي تستهدف العمل على إبراز التنوع السياحى الذى يتميز به المقصد السياحى المصرى لتكون مصر المقصد السياحى الأول فى العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، بجانب التركيز على تنويع الأسواق السياحية المستهدفة بما يساهم فى تحقيق الأمن الاقتصادى السياحى والاستدامة السياحية.

كما أوضح أنه فى ضوء هذه الاستراتيجية سيتم الاعتماد بشكل أكبر على التسويق السياحى الإلكترونى وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم مراجعة الخطط والرؤى بصفة دورية فى ضوء التعامل مع والبناء على التنبؤات الحالية والمستقبلية.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس.

وتم مناقشة واستعراض، من خلال عرض تقديمى موجز، أبرز أنشطة الهيئة خلال العام المالى 2023 /2024 والتى تتضمن الأنشطة الترويجية الخارجية منها المشاركة فى المعارض السياحية الدولية فى عدد من الدول المستهدفة حيث شاركت الهيئة خلال هذا العام فى 33 معرض سياحى دولى، وتنفيذ عدد من الحملات الترويجية الدولية، والمشاركة فى 35 حملة مشتركة مع منظمى الرحلات وشركات الطيران، وتنظيم ما يقرب من 80 رحلة تعريفية Fam Trips إلى مصر، بجانب التسويق الإلكترونى وخاصة من خلال التعاون مع المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض الأنشطة والحملات الإعلانية الأخرى.

وتم أيضًا استعراض الأنشطة الترويجية الداخلية منها رعاية ودعم أحداث وفعاليات داخلية، وأنشطة لرفع الوعى السياحى والأثرى من خلال تنظيم حملات ورحلات ومسابقات توعوية سياحية.

كما تم مناقشة واعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2024/ 2025 والتى من المقرر أن يتم عرضها على مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك مناقشة والموافقة على خطة التنشيط السياحى للعام المالى 2024/2025 والتى تضم أنشطة مهنية B2B وأنشطة جماهيرية B2C، وأنشطة محلية، وخطة المعارض الدولية التى من المقرر أن تشارك بها الهيئة خلال العام.

وناقش مجلس الإدارة النتائج الأولية ومؤشرات برنامج تحفيز الطيران الذى تقدمه الوزارة والخاص بموسم الصيف الحالى 2024 والذى من المقرر استمرار العمل به حتى نهاية أكتوبر المقبل، والتى جاءت متضمنة 7% نمو فى إجمالى أعداد الرحلات على أساس سنوى، حيث أظهرت البيانات نمو فى أعداد الرحلات إلى مطار الغردقة بواقع 10%، وإلى مطار شرم الشيخ بواقع 5 %، وإلى مطار مرسى علم بواقع 12%، وإلى مطارى مطروح والعلمين بواقع 15%.

وناقش المجلس بشكل تفصيلى السياسة المقترحة لبرنامج تحفيز الطيران للموسم الشتوى القادم والذى سيستمر خلال الفترة من نوفمبر 2024 وحتى نهاية إبريل 2025، حيث وافق مجلس الإدارة على القواعد الأساسية للبرنامج تمهيدًا لعرضها ومناقشتها خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، ومن ثم إخطار الشركاء بها.