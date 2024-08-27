شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار ريال قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية خلال عام 2023م بلغ 1.6 مليار ريال.

وقال، تقرير "المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة": إن عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية المتوقّع بالمملكة في عام 2025م يصل إلى 34.5 مليون، بالإضافة إلى وصول نسبة النمو في عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019م - 2024م إلى نسبة 42%.

ويهدف التقرير الذي يأتي ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تصدرها الهيئة إلى تسليط الضوء على منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض التقرير الصادر باللغتين العربية والإنجليزية أبرز الأرقام والإحصائيات عن التجارة الإلكترونية في المملكة، موضحة حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى تأثير التجارة الإلكترونية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يفتح أبواباً للاستفادة من فرص النموّ والتوسّع، بما في ذلك التغلّب على عوائق دخول السوق وخفض التكاليف التشغيلية، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء.

وسلّط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، مثل: التنافس مع العملاء، ومحدودية الموارد، وإدارة المخزون، وخدمة الأعمال وغيرها من التحديات التي قد تؤثر على نموها وتوسّعها.

وتضمن التقرير رؤى الخبراء في مختلف المجالات بما في ذلك مقابلة مع مستشار التجارة الإلكترونية في مجلس التجارة الإلكتروني مهند الملحم، الذي تطرّق إلى الوضع الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وآليات الدعم المقدّمة من "مجلس التجارة الإلكترونية" لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسّع، بالإضافة إلى أبرز الاتجاهات والابتكارات التي ستشكل المشهد المستقبلي لقطاع التجارة الإلكترونية.

يذكر أن تقرير "المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة" يأتي ضمن سلسلة تقارير متخصصة، تصدرها "منشآت" دورياً حول موضوعات تهم رواد الأعمال في المملكة، وكان آخرها تقريرٌ متخصصٌ بعنوان "رواد الأعمال وفرص الامتياز التجاري"؛ بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

من جهة أخرى أطلقت منشآت حملة توعوية حول التجارة الإلكترونية تحت عنوان "السوق لعبتك"، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي ذلك بهدف تشجيع رواد ورائدات الأعمال للدخول بالتجارة الإلكترونية والاستفادة منها، إضافة إلى تعريفهم بكافة الخدمات التي تقدمها منشآت والجهات الممكنة للمستثمرين في قطاع التجارة الإلكترونية.

