شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 12182 نقطة، وبتداولات بلغت 8.425 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 322.346 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.268 تريليون ريال. انخفاض أسهم 143 شركة انخفضت أسهم 143 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 79، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، وأليانز إس إف، والزامل للصناعة، وأسمنت نجران، ومجموعة صافولا، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ومياهنا، وسيسكو القابضة، وشمس، ولجام للرياضة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 26391 نقطة، وبتداولات بلغت 39.218 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.462 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.338 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 37، من بين 95 شركة مدرجة في السوق الموازية.