شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «ميرال» إلى 6.5 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وبلغت ربحية السهم الحقيقية 3.84 ريال مقارنة مع الفترة المماثلة في السنة السابقة بقيمة 3.03 ريال، بزيادة 26%.

وأضافت أن صافي الربح الظاهر في قائمة الدخل هو 6.54 مليون ريال وهو مختلف بالنقصان عن الرقم المذكور سابقا بقيمة 1.14 مليون ريال، وهو قيمة مصاريف الإدراج التي تحملها أحد المساهمين وأضيفت إلى قائمة الدخل وفي المقابل أضيف هذا المبلغ إلى حقوق الملكية الأخرى بشكل مباشر. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة ميرال للعيادات الطبية في النصف الأول من 2024 بنسبة 7.9% إلى 6.5 مليون ريال، مقابل 6 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، حققت الشركة زيادة صافي الأرباح للشركة بمبلغ 1.06 مليون ريال بنسبة (15.95%) مقارنة بالفترة السابقة ، لتصل إلى 7.68 مليون ريال.وبلغت ربحية السهم الحقيقية 3.84 ريال مقارنة مع الفترة المماثلة في السنة السابقة بقيمة 3.03 ريال، بزيادة 26%.وأضافت أن صافي الربح الظاهر في قائمة الدخل هو 6.54 مليون ريال وهو مختلف بالنقصان عن الرقم المذكور سابقا بقيمة 1.14 مليون ريال، وهو قيمة مصاريف الإدراج التي تحملها أحد المساهمين وأضيفت إلى قائمة الدخل وفي المقابل أضيف هذا المبلغ إلى حقوق الملكية الأخرى بشكل مباشر.