شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت شركة مجموعة صافولا فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-02-25 الموافق 2024-08-29.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-03-02 الموافق 2024-09-05.
وأشارت إلى أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-03-07 الموافق 2024-09-10.
وأفادت بأنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.
ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
وفي حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.
وسيقوم متعهدا التغطية المذكورين في نشرة الإصدار بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.
ودعت المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-02-25 الموافق 2024-08-29.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-03-02 الموافق 2024-09-05.
وأشارت إلى أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-03-07 الموافق 2024-09-10.
وأفادت بأنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.
ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
وفي حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.
وسيقوم متعهدا التغطية المذكورين في نشرة الإصدار بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.
ودعت المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.