شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.