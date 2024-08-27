شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسًا للبورصة المصرية وهبة الصيرفى نائبًا لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وتجديد تعيين هبة الصيرفى نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارا من 26 أغسطس الجارى.

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، عقب صدور القرار بتجديد الثقة: إن البورصة المصرية ستواصل تنفيذ استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي وافق عليها المجلس في يناير 2024، بما يدعم كفاءة السوق ونمو الاستثمارات وينعكس إيجابا على منظومة الاقتصاد الوطني.

