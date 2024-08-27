شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة فوق مستوى 30300 نقطة بختام جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.075 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 30363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 36980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13164 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 7015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10042 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2884 نقطة.