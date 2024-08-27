شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد صبرى مساعدا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 2711 لسنة 2024 بتعيين محمد صبري مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

وعمل "صبري" خلال الفترة الماضية في عدة مناصب بداية من عمله بوحدة سوق رأس المال بوزارة الاستثمار ثم انتقل للعمل بعدة شركات وساطة في الأوراق المالية قبل انتقاله للعمل في البورصة المصرية تدرج في عدة مناصب وصولاً إلى توليه رئاسة قطاع الرقابة على التداول، ثم انتقل للعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية كنائب مساعد لرئيس الهيئة ومشرفاً على قطاع الرقابة على أسواق التداول وذلك خلال الفترة من مارس 2023 وحتى 26 أغسطس 2024.

