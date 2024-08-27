شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تبحث استعدادات موسم العمرة لعام 1446بمناقشة الضوابط المنظمة لرحلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة الجديد وفي َضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تقوم الوزارة بعقد اجتماعات مكثفة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لوضع اللمسات النهائية للضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم عمرة 1446 هـ، وذلك تمهيداً لمناقشتها ودراستها باللجنة العليا للعمرة والحج، ومن ثم عرضها على السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لاعتمادها وإقرارها.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة أنه تم خلال هذه الاجتماعات الاستماع إلى ومناقشة وجهات نظر كافة الشركات السياحية المنظمة لبرامج العمرة، لافتة إلى أن الضوابط الجديدة ستتضمن آليات لتقديم شركات السياحة خدمات متميزة بصورة أكبر في تنفيذ رحلات العمرة بأفضل المعايير المعتمدة بما يليق بالمواطن المصري في الأراضي المقدسة، ومؤكدة على حرص الوزارة المستمر على تحقيق مصالح المواطنين من المعتمرين وشركات السياحة معاً، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوي.