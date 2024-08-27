الاقتصاد

وفاة المهندس عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 05:31 م

توفى إلى رحمة الله تعالى المهندس عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وشغل رأفت منصب نائب رئيس الهيئة للتراخيص الصناعية.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والبالغ عددها 27 مكتبا، وربطها بالمقر الرئيسى بالقاهرة، مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة، ومنحهم الصلاحيات المطلوبة، للتيسير على المستثمرين، وتوفير الوقت والتكلفة، بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية. 
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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