شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية للبورصة بأول سنة لأحمد الشيخ.. أعلى رأس مال سوقى بـ2.2 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

حققت البورصة المصرية، العديد من المؤشرات القياسية، خلال فترة تولي أحمد الشيخ، مهام رئيس مجلس الإدارة في سبتمبر من العام الماضي، سواء تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة سواء في أداء المؤشرات أو قيم وأحجام التداول أو عدد العمليات المنفذة أو عدد العملاء كما يلي:

1. حقق المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى قمة تاريخية له مسجلاً 33,383 نقطة بجلسة 11 مارس 2024.

2. سجل رأس المال السوقي أعلى قيمة تاريخية له مع نهاية جلسة 10 مارس 2024 مسجلاً حوالي 2.2 تريليون جنيه.

3. شهدت جلسة 6 مارس 2024 أعلى قيمة تداول يومي بدون صفقات وبدون أذون خزانة بلغت 9.7 مليار جنيه.

4. شهدت جلسة 25 فبراير 2024 تنفيذ حوالي 280 ألف عملية، وأعلى رقم يومي لعدد العملاء خلال جلسة واحدة وهو 49,966 عميل.

5. شهدت جلسة 15 فبراير 2024 أعلى كمية تداول بدون صفقات وبدون أدوات الدين الحكومية، حيث تم تداول حوالي 2.13 مليار ورقة مالية.

6. كما بلغ إجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية شاملة الصفقات وأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 حوالي 11 تريليون جنيه، بإجمالي حوالي 226 مليار ورقة مالية منفذة على حوالي 26 مليون عملية.

ونجح رئس البورصة في تحقيق تقدم كبير في سبيل استبدال نظام التداول، إذ تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمنًا أسواقًا متعددة سواء للأسهم أو للسندات أو لغيرها من الأدوات المالية مثل سوق لتداول المشتقات المالية وسوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.