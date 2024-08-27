شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المصوغات: ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بترقب مباحثات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، إن ترقب العالم للمباحثات التى تتم بخصوص الشرق الأوسط، والتى تشترك فيها مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل هى المؤثر الأكبر على أسعار الذهب.

وأضاف وصفي واصف خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن البنك الفيدرالى والفائدة تؤثر على أسعار الذهب لكن تأثير ليس بحجم التأثير السياسى، ولأول مرة الذهب على مدار التاريخ يتخطى 2500 دولار.

ولفت وصفي واصف إلى أن الجميع فى حالة ترقب لأن المنطقة على صفيح ساخن، خاصة أن أمريكا مشتركة فى عمليات التهدئة بين إسرائيل وغزة وفى نفس الوقت تغطى إسرائيل بالسلاح والمعدات.