شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أهمية توقيع بروتوكول التعاون بين "ابدأ" ومجموعة مون دراجون العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعزيز التعاون الاقتصادى مع الكيانات والشركات الكبرى فى دول الاتحاد الأوروبى، وقعت اليوم شركة ابدأ لتنمية المشروعات-الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بروتوكول تعاون مع مجموعة "مون دراجون" الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك فى العديد من المجالات والتى من أهمها التعليم الفنى والبحث والتطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا فى مجال الطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، مما يساهم فى خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة، فضلًا عن تبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلى والدولي.

كان ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى مؤخرا،وتسعى مبادرة "ابدأ" دائما لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا سيما الاستثمارات الصناعية لدعم وتطوير قطاع الصناعة مما يساعد فى إحلال الواردات وتعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنافسية فى الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن شركة ابدأ لتنمية المشروعات قد نجحت فى عقد شراكة مع شركة "COPRECI" الإسبانية التابعة لمجموعة "مون دراجون "- والتى تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية فى مجال تصنيع صمامات أمان الغاز لإنشاء مصنع " COPRECI EGYPT" ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز (للبوتاجاز) فى مصر وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى ممثلًا فى شركة "فريش إليكتريك".

والذى تصل طاقته الإنتاجية لأكثر من 10 ملايين صمام أمان غاز سنويًا، كما تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 8 مليون يورو، ويجرى حاليًا التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى، استعدادًا لبدء الإنتاج التجارى خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويُذكر أن مجموعة "مون دراجون" هى أكبر شركة قابضة صناعية فى العالم، حيث تمتلك أكثر من 100 منشأة إنتاجية خارج إسبانيا فى أكثر من 150 دولة حول العالم.