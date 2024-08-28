شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إنشاء سجل مسؤولى علاقات المستثمرين فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

دشنت البورصة المصرية، سجل مسئولى علاقات المستثمرين، بهدف الارتقاء بمعايير الاحترافية فى أداء هذه الوظيفة بما ينعكس بالإيجاب على الشركات المقيدة، وعلى استقرار وسلامة سوق المال ككل، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن السجل الجديد.

س- بدايةً ما هى وظيفة مسؤول علاقات المستثمرين؟

ج- يتولى مهمة الحفاظ على تطوير العلاقات بين الشركة: والمستثمرين، والمحللين الماليين، والمستثمرين المؤسساتيين من أجل ‏زيادة التسويق وقيمة أسهم الشركة، ومراقبة وتقييم المتغيرات والتوجهات فى ملكية أسهم الشركة، وبناء وتوجيه سياسات علاقات المستثمرين والإجراءات المتعلقة بذلك.‏

س- كيف ساهمت البورصة فى تطوير مسؤولى علاقات المستثمرين؟

ج- عملت البورصة على إعداد برنامج تدريبى بالتنسيق مع اتحاد أسواق المال العربية، لمساعدة مديرى علاقات المستثمرين على التسلح بأفضل التكتيكات والاستراتيجيات المطلوبة لتأدية أدوارهم بكفاءة وفاعلية تناسب رؤى الشركات التى يعملون بها وتساعدها على توسيع نطاق عملها، خاصة وأن دور مسئول علاقات المستثمرين بات بالغ الأهمية لأى مؤسسة تسعى لتحقيق النجاح والنمو والمنافسة، فالبرنامج التدريبى سيزود المتدربين بالمهارات المطلوبة التى تتماشى مع أفضل الممارسات على مستوى العالم لوضع شركتهم على المسار الصحيح فى هذا الشأن.

س- وما هى أهمية تطوير أداء مسؤولى علاقات المستثمرين؟

ج- تلعب إدارات ومديرى علاقات المستثمرين رئيسيًا ومحوريًا فى رحلة تطور أسهم الشركات المقيدة، وذلك من خلال بناء نماذج عمل ومستهدفات ومؤشرات لقياس الأداء باستخدام الوسائط التكنولوجية لتعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، وتعريفهم بمستجدات عمل الشركة وتطور أدائها وخططها المستقبلية ومدى تأثرها الإيجابى أو السلبى بأى مستجدات اقتصادية أو سياسية لمساعدتهم فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، سواء من خلال المؤتمرات الصحفية أو البيانات الإعلامية أو التقارير الدورية السنوية والربع سنوية وكذلك تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين وكذلك وحدات أقسام البحوث لتقديم تغطية بحثية تساعد فى الترويج لأسهم شركاتهم.

س- وما هو الهدف من برامج تدريب مسؤولى علاقات المستثمرين؟

ج- تطوير الدور الذى يقوم به مدير علاقات المستثمرين إلى العمل وفق مستهدفات وبشكل استباقى عبر دارسة متطلبات صناديق الاستثمار المختلفة وصياغة رسائل وعمل عروض تقديمية لتلبية احتياجاتهم، فمدير علاقات المستثمرين الآن بات مروج ومسئول اتصال وذلك للمشاركة بكفاءة وفاعلية فى تحقيق رؤية الشركة وخطط نموها وخاصة من خلال سوق الأوراق المالية.

س- وما هو الهدف من إنشاء سجل للمستثمرين؟

ج- تستهدف إدارة البورصة من إنشاء سجل حديد ليضم مسئولى علاقات المستثمرين بناء قاعدة بيانات بكافة القائمين على هذه المهمة الحيوية ثم تحليل هذه البيانات والتحرك سريعا لتطوير قدراتهم عبر مدهم بكافة المهارات والقدرات التى تؤهلهم للقيام بدورهم بكفاءة وفاعلية بما ينعكس على تحسين رؤية المستثمرين الأوراق المالية المقيدة ومعرفة خطط وقصص نجاح ونمو هذه الشركات بما يحقق أحد أهم أهداف مسئولى ومديرى أسواق المال فى العالم وهو تعزيز السيولة والتداول.