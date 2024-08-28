شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: جارى تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 7150 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مشروعات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية باجمالى قدرات تصل إلى 7150 ميجا وات فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود فى إنتاج الكهرباء.

حيث تنفذ الوزارة مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، ومن بين تلك المشروعات، مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا)، ومشروع أمونت "النويس"، ومشروع اكوا باور، ومشروع "مصدر".

كما تنفذ الوزارة مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات، بكل من مشروع أبيدوس 1و2، وسكاتك، ومصدر، وتجرى الوزارة مفاوضات مع مطورى مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية فى أوقات الذروة، والتى أسفرت عن قيام المطورين بتنفيذ أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 2840 ميجاوات/ساعة ملحقة بتلك المشروعات الجارى تنفيذها.