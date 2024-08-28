شكرا لقرائتكم خبر عن السد العالى للمشروعات الكهربائية تستهدف أعمال بـ3 مليارات جنيه العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

‏تستهدف شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية هايديليكو، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير تنفيذ أعمال جديدة خلال العام المالى الجارى 2024 و2025 بقيمة تصل نحو 3 مليارات جنيه، ‏وذلك بحسب البيانات الرسمية للشركة القابضة للتشييد والتعمير وفقا للمؤشرات المبدئية لميزانية الشركات التى ما تزال تحت مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتأسست شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) فى يوليو عام 1971 وتضم مجموعة من الكفاءات من المهندسين والفنيين اللذين شاركوا فى بناء السد العالى ومحطته الكهربائية واكتسبوا خبرات غالية، وكذلك مجموعة من المعدات الإنشائية ووسائل النقل آلتى عملت فى هذا المشروع مثال الأوناش والجرارات والمقطورات وضواغط الهواء ومباشرة الاستثمارات العقارية والتطوير العقارى والأنشطة المتعلقة بشراء وبيع العقارات، وهدم ماعليها من مبانى قديمة وشراء وبيع أراضى خلاء وإقامة المرافق المتعلقة بها وتقسيمها، وتنفيذ مقاولات تشييد المبانى الجديدة عليها وذلك لحساب الشركة، أو الغير بالمشاركة.

وقامت منذ تأسيسها حتى اليوم بتنفيذ العديد من المشروعات داخل البلاد وخارجها بالمملكة العربية السعودية والجماهيرية العربية الليبية وجمهورية الجزائر وسلطنة عمان.

وتستهدف الشركة تحقيق 467 مليون جنيه أرباحًا خلال العام الجارى، لا سيما فى ظل ما تمتلكه من حجم عمل مناسب.

وأظهرت البيانات أن السد العالى حققت 518 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى الماضى و60 مليون جنيه أرباح بنهاية يونيو 2024.