الاقتصاد

تأجيل عمومية «صدق» لعدم اكتمال النصاب القانوني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية «صدق» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة للتنمية الصناعية (صدق) عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة- (الاجتماع الثاني) المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة والذي كان مقرراً له الانعقاد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سبب عدم انعقاد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد.
ونوهت بأنها ستدعو لاحقاً إلى اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الاجتماع الثالث سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
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