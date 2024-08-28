شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي يجمع 3 مليارات ريال من إصدار صكوك إضافية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الفرنسي الانتهاء من إصدر صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال من خلال طرح خاص، بقيمة بلغت 3 مليارات ريال.
وكان البنك السعودي الفرنسي قد أعلن على موقع تداول السعودية، في 13 أغسطس الحالي، بدء إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي خاضعة لبرنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (8 مليارات ريال) من خلال طرح خاص.
وقال البنك إن العدد الإجمالي للصكوك 3 آلاف على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.
وأضاف أن القيمة الاسمية للصك مليون ريال، فيما يبلغ عائد الصك 6% في السنة، بينما مدة الاستحقاق مستمرة، بدون تاريخ استحقاق مع أحقية الاسترداد في تاريخ معني أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام.
يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك النهائية.
وعين البنك شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.
وكان البنك السعودي الفرنسي قد أعلن على موقع تداول السعودية، في 13 أغسطس الحالي، بدء إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي خاضعة لبرنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (8 مليارات ريال) من خلال طرح خاص.
وقال البنك إن العدد الإجمالي للصكوك 3 آلاف على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.
وأضاف أن القيمة الاسمية للصك مليون ريال، فيما يبلغ عائد الصك 6% في السنة، بينما مدة الاستحقاق مستمرة، بدون تاريخ استحقاق مع أحقية الاسترداد في تاريخ معني أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام.
يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك النهائية.
وعين البنك شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.