الاقتصاد

«الثروة البشرية» توقع عقدا مع جهة حكومية بـ9 ملايين ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الثروة البشرية اتفاقية إطارية مع جهة حكومية بقيمة إجمالية 9 ملايين ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ إعلان الترسية 1446-01-11 الموافق 2024-07-17.
وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات التدريب والتطوير لمنسوبي الجهة.
وأشارت إلى أن تاريخ توقيع العقد 1446-02-07 الموافق 2024-08-11.
وأفادت بأن مدة العقد 36 شهرا ميلاديا، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الأخير من سنة 2024.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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