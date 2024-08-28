شكرا لقرائتكم خبر عن «الثروة البشرية» توقع عقدا مع جهة حكومية بـ9 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الثروة البشرية اتفاقية إطارية مع جهة حكومية بقيمة إجمالية 9 ملايين ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 1446-01-11 الموافق 2024-07-17.
وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات التدريب والتطوير لمنسوبي الجهة.
وأشارت إلى أن تاريخ توقيع العقد 1446-02-07 الموافق 2024-08-11.
وأفادت بأن مدة العقد 36 شهرا ميلاديا، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الأخير من سنة 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 1446-01-11 الموافق 2024-07-17.
وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات التدريب والتطوير لمنسوبي الجهة.
وأشارت إلى أن تاريخ توقيع العقد 1446-02-07 الموافق 2024-08-11.
وأفادت بأن مدة العقد 36 شهرا ميلاديا، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الأخير من سنة 2024.