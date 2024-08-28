شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر.. أسعار الفراخ والبيض بالأسواق الأربعاء 28 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل بورصة الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 استقرارها منذ بداية الأسبوع ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين 75 إلى 85 جنيها للكيلو تقريبًا

وسجل سعر البيض فى الأسواق استقرارًا عند 160 جنيهًا للبيض الأبيض و162 جنيها للبيض البلدى و161 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.



أسعار الفراخ البيضاء فى المزرعة شهدت تغيرات كبيرة واتجه السعر للصعود إلى مستوى 75 جنيها للكيلو قبل أن ينخفض إلى 65 جنيها ويستقر عند هذا المستوى حتى تعاملات اليوم.

يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ فى حجم الطلب منذ بداية شهر أغسطس الجارى مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.