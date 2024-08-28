شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شركة مصرية وفنلندية تشارك بالندوة الاولي لمبادرة ابدأ والان مع تفاصيل الخبر

شارك أكثر من 30 شركة مصرية وفنلندية في الندوة الأول التي تم انعقادها ضمن فعاليات Doing business with Finland بالتعاون بين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والسفارة الفنلندية في مصر بالأمس، بالإضافة إلى ممثلى من الجهات المعنية مثل برنامج Finnpartnership لتعزيز التجارة والاعمال، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وموانئ دبي العالمية.

وجمعت الندوة نخبة من الشركات المصرية والفنلندية الرائدة في مجالات الصحة (صناعة الادوية، الخامات الدوائية، الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمستحضرات التجميلية.)

وكانت فرصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار وبناء علاقات عمل جديدة وتوسيع آفاق التعاون.

وتعتبر هذه الندوة خطوة مميزة لدعم الشركات المصرية في الوصول إلى الأسواق العالمية، وفرصة الحصول علي الدعم الفني والاستشارات والتمويل المقدم في إطار برنامج Finnpartnership لتعزيز التجارة والاعمال بين مصر وفنلندا، ونتطلع إلى نتائج مثمرة من هذه الشراكات الجديدة، وقدمت "أبدأ" الشكر لجميع المشاركين على دعمهم، وتتطلع إلى المزيد من الإنجازات المشتركة في القريب العاجل.