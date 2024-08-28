شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «المتحدة للتعدين» إلى 11.3 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قادرة على تحقيق صافي أرباح جيد مع العلم أنه تم احتساب كامل مخصص المطالبة القانونية.

وقرر مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية بتاريخ 23/02/1446ه الموافق 27/08/2024م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة وذلك عن النصف الأول من السنة المالية 2024م.

وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 9.8 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 14 مليون سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.70 للسهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-02-30 الموافق 2024-09-03، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-14 الموافق 2024-09-17. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المتحدة للصناعات التعدينية في النصف الأول من 2024 بنسبة 36.4% إلى 11.343 مليون ريال، مقابل 17.841 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، جاء الانخفاض في صافي الربح ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص مطالبة قانونية للقضية بين الشركة واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.تجدر الإشارة إلى أن الشركة قادرة على تحقيق صافي أرباح جيد مع العلم أنه تم احتساب كامل مخصص المطالبة القانونية.وقرر مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية بتاريخ 23/02/1446ه الموافق 27/08/2024م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة وذلك عن النصف الأول من السنة المالية 2024م.وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 9.8 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 14 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.70 للسهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-02-30 الموافق 2024-09-03، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-14 الموافق 2024-09-17.