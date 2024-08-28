شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الأشغال الميسرة» تقفز إلى 7.35 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الأشغال الميسرة التجارية في النصف الأول من 2024 بنسبة 60.3% إلى 7.356 مليون ريال، مقابل 4.588 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها حققت نموا في صافي الأرباح بلغ 2,767,564 ريال مما شكل نسبة نمو بلغت 60% مقارنة في نفس الفترة من عام 2023.
وأضافت أن من أهم أسباب ارتفاع صافي الربح نمو الإيرادات بنسبة 36.55% وتخفيض التكاليف المباشرة بما نسبته 0.7% وتخفيض المصاريف العمومية والإدارية بما نسبته 4.9%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها حققت نموا في صافي الأرباح بلغ 2,767,564 ريال مما شكل نسبة نمو بلغت 60% مقارنة في نفس الفترة من عام 2023.
وأضافت أن من أهم أسباب ارتفاع صافي الربح نمو الإيرادات بنسبة 36.55% وتخفيض التكاليف المباشرة بما نسبته 0.7% وتخفيض المصاريف العمومية والإدارية بما نسبته 4.9%.