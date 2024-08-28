شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الأشغال الميسرة» تقفز إلى 7.35 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن من أهم أسباب ارتفاع صافي الربح نمو الإيرادات بنسبة 36.55% وتخفيض التكاليف المباشرة بما نسبته 0.7% وتخفيض المصاريف العمومية والإدارية بما نسبته 4.9%. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الأشغال الميسرة التجارية في النصف الأول من 2024 بنسبة 60.3% إلى 7.356 مليون ريال، مقابل 4.588 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إنها حققت نموا في صافي الأرباح بلغ 2,767,564 ريال مما شكل نسبة نمو بلغت 60% مقارنة في نفس الفترة من عام 2023.وأضافت أن من أهم أسباب ارتفاع صافي الربح نمو الإيرادات بنسبة 36.55% وتخفيض التكاليف المباشرة بما نسبته 0.7% وتخفيض المصاريف العمومية والإدارية بما نسبته 4.9%.