شكرا لقرائتكم خبر عن سعر بيتكوين دون 63 ألف دولار مع قلق المستثمرين من اضطراب الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

بيتكوين والمخاوف الجيوسياسية أدت المخاوف بشأن تفاقم التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم إلى تآكل معنويات المخاطرة والمتمثلة في قدرة المستثمرين واستعدادهم على الدخول إلى أسواق الاستثمار المختلفة والتي من ضمنها العملة المشفرة.

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هذا بالإضافة إلى توقعات بظهور المزيد من الإشارات الاقتصادية في الشهر المقبل، على رأسها السياسة التي يريد أن ينتهجها المجلس الاحتياطي الفيدرالي. انخفاض أكبر عملة مشفرة في العالم انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.4% إلى مستويات 63 ألف دولار متتبعة في ذلك الانخفاضات الليلية التي منيت بها أسواق الأسهم لمؤشرات وول ستريت الثلاث.

وبسبب تأثير التوترات التجارية بين الصين وأمريكا وتذبذب أسعار النفط، جاءت الخسائر في العملات المشفرة في أعقاب خسائر أوسع نطاقاً في الأسواق التي تعتمد على المخاطر حيث تأثرت المشاعر بسبب سلسلة من المخاطر الجيوسياسية. توترات اقتصادية حول العالم فرضت كندا رسوما تجارية جديدة على الصين، في أعقاب إجراءات مماثلة من جانب أوروبا والولايات المتحدة مما أثار غضب بكين.

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وزادت هذه الخطوة من المخاوف بشأن تجدد الحرب التجارية مع الغرب وهو ما ينذر بالسوء بالنسبة لأكبر اقتصادات العالم.

كما أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف الأسواق، حيث لم تظهر أي علامات تذكر على إمكانية تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة في حين أدى الخلاف في ليبيا بشأن قيادة البنك المركزي إلى توقف إنتاج النفط في البلاد. خفض أسعار الفائدة في أمريكا وعوضت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التفاؤل الأخير بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما أشعل فتيل الخسائر في أسواق الأسهم والعملات المشفرة.

وشهد الذهب بعض الطلب على الملاذ الآمن وكذلك الدولار الذي تعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرًا.

لكن

وأظهرت بيانات مؤشر فييد واتش أن المستثمرين انقسموا بشأن مقدار خفض الفائدة فهل سيكون الخفض بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس. توقعات المحللون لسعر بيتكوين حول ذلك، قال محللون إن احتمالات انخفاض أسعار الفائدة تبشر بمرونة وحركة أفضل للأصول المضاربية مثل العملات المشفرة وبيتكوين نظرًا لأنها تحرر المزيد من السيولة التي يمكن استثمارها في القطاع، وكانت هذه الفكرة المحرك الرئيسي لارتفاع العملات المشفرة في عام 2021. دعم تنظيمي لبيتكوين من ترامب وحظيت عملة البيتكوين أيضًا بدعم من بعض التوقعات التنظيمية الأكثر ودية في الولايات المتحدة بعد أن علق المرشح الرئاسي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور حملته وأيد المرشح الجمهوري الأبرز دونالد ترامب الذي يترشح أيضًا على منصة مؤيدة للعملات المشفرة.

حافظ ترامب على موقف أكثر إيجابية بشأن العملات المشفرة مقارنة بالمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مما أثار الرهانات على أن رئاسة ترامب ستجلب تنظيمًا أكثر ودية. أسعار العملات المشفرة الأخرى وداخل أسواق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا، تراجعت أسعار العملات البديلة أيضًا، وذلك بالتزامن مع انخفاض عملة البيتكوين.

انخفضت عملة الإيثر ثاني أكبر عملة في العالم بنسبة 1.9% إلى 2,698.0 دولار. وانزلقت عملات أخرى مابين 1.5% و بنسبة 2.4%. توقعات أسعار العملات المشفرة ويقول محللون أن سوق العملة المشفرة قد يشهدا ارتفاعًا في وقت لاحق من العام والعام المقبل بعدما شهدا قفزة كبيرة في قيم بيتكوين خلال ها العام أوصلته إلى حاجز الــ70 ألف دولار، ثم أصيب بكبوة كبيرة أرجعته إلى وتراجع إلى مستويات سيتينية بعدما كان قل عن هذا المعدل. الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة بيتكوين المشفرة، وخسرت بعضًا من مكاسبها التي حققتها في الأسبوع الماضي، بسبب تجدد المخاوف المحيطة بالسوق الحساسة والأقل أمانًا أمام التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وفق ما ذكرت منصة إنفيستينج الأمريكية.أدت المخاوف بشأن تفاقم التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم إلى تآكل معنويات المخاطرة والمتمثلة في قدرة المستثمرين واستعدادهم على الدخول إلى أسواق الاستثمار المختلفة والتي من ضمنها العملة المشفرة.اقرأ أيضاً: العملات المشفرة تنزف 270 مليار دولار في يوم.. وإيثريوم أكبر خاسرةهذا بالإضافة إلى توقعات بظهور المزيد من الإشارات الاقتصادية في الشهر المقبل، على رأسها السياسة التي يريد أن ينتهجها المجلس الاحتياطي الفيدرالي.انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.4% إلى مستويات 63 ألف دولار متتبعة في ذلك الانخفاضات الليلية التي منيت بها أسواق الأسهم لمؤشرات وول ستريت الثلاث.وبسبب تأثير التوترات التجارية بين الصين وأمريكا وتذبذب أسعار النفط، جاءت الخسائر في العملات المشفرة في أعقاب خسائر أوسع نطاقاً في الأسواق التي تعتمد على المخاطر حيث تأثرت المشاعر بسبب سلسلة من المخاطر الجيوسياسية.فرضت كندا رسوما تجارية جديدة على الصين، في أعقاب إجراءات مماثلة من جانب أوروبا والولايات المتحدة مما أثار غضب بكين.اقرأ أيضاً: روسيا تبدأ تجارب العملات المشفرة في التعاملات العابرة للحدود الشهر المقبلوزادت هذه الخطوة من المخاوف بشأن تجدد الحرب التجارية مع الغرب وهو ما ينذر بالسوء بالنسبة لأكبر اقتصادات العالم.كما أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف الأسواق، حيث لم تظهر أي علامات تذكر على إمكانية تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة في حين أدى الخلاف في ليبيا بشأن قيادة البنك المركزي إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.وعوضت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التفاؤل الأخير بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما أشعل فتيل الخسائر في أسواق الأسهم والعملات المشفرة.وشهد الذهب بعض الطلب على الملاذ الآمن وكذلك الدولار الذي تعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرًا.لكن البيتكوين احتفظت بمعظم مكاسبها التي حققتها خلال نهاية الأسبوع المنصرم حيث عززت التصريحات المتساهلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.وأظهرت بيانات مؤشر فييد واتش أن المستثمرين انقسموا بشأن مقدار خفض الفائدة فهل سيكون الخفض بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.حول ذلك، قال محللون إن احتمالات انخفاض أسعار الفائدة تبشر بمرونة وحركة أفضل للأصول المضاربية مثل العملات المشفرة وبيتكوين نظرًا لأنها تحرر المزيد من السيولة التي يمكن استثمارها في القطاع، وكانت هذه الفكرة المحرك الرئيسي لارتفاع العملات المشفرة في عام 2021.وحظيت عملة البيتكوين أيضًا بدعم من بعض التوقعات التنظيمية الأكثر ودية في الولايات المتحدة بعد أن علق المرشح الرئاسي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور حملته وأيد المرشح الجمهوري الأبرز دونالد ترامب الذي يترشح أيضًا على منصة مؤيدة للعملات المشفرة.حافظ ترامب على موقف أكثر إيجابية بشأن العملات المشفرة مقارنة بالمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مما أثار الرهانات على أن رئاسة ترامب ستجلب تنظيمًا أكثر ودية.وداخل أسواق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا، تراجعت أسعار العملات البديلة أيضًا، وذلك بالتزامن مع انخفاض عملة البيتكوين.انخفضت عملة الإيثر ثاني أكبر عملة في العالم بنسبة 1.9% إلى 2,698.0 دولار. وانزلقت عملات أخرى مابين 1.5% و بنسبة 2.4%.ويقول محللون أن سوق العملة المشفرة قد يشهدا ارتفاعًا في وقت لاحق من العام والعام المقبل بعدما شهدا قفزة كبيرة في قيم بيتكوين خلال ها العام أوصلته إلى حاجز الــ70 ألف دولار، ثم أصيب بكبوة كبيرة أرجعته إلى وتراجع إلى مستويات سيتينية بعدما كان قل عن هذا المعدل.