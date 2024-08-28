شكرا لقرائتكم خبر عن سعر بيتكوين دون 63 ألف دولار مع قلق المستثمرين من اضطراب الأسواق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة بيتكوين المشفرة، وخسرت بعضًا من مكاسبها التي حققتها في الأسبوع الماضي، بسبب تجدد المخاوف المحيطة بالسوق الحساسة والأقل أمانًا أمام التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وفق ما ذكرت منصة إنفيستينج الأمريكية.
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هذا بالإضافة إلى توقعات بظهور المزيد من الإشارات الاقتصادية في الشهر المقبل، على رأسها السياسة التي يريد أن ينتهجها المجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبسبب تأثير التوترات التجارية بين الصين وأمريكا وتذبذب أسعار النفط، جاءت الخسائر في العملات المشفرة في أعقاب خسائر أوسع نطاقاً في الأسواق التي تعتمد على المخاطر حيث تأثرت المشاعر بسبب سلسلة من المخاطر الجيوسياسية.
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وزادت هذه الخطوة من المخاوف بشأن تجدد الحرب التجارية مع الغرب وهو ما ينذر بالسوء بالنسبة لأكبر اقتصادات العالم.
كما أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف الأسواق، حيث لم تظهر أي علامات تذكر على إمكانية تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة في حين أدى الخلاف في ليبيا بشأن قيادة البنك المركزي إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.
وشهد الذهب بعض الطلب على الملاذ الآمن وكذلك الدولار الذي تعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرًا.
لكن البيتكوين احتفظت بمعظم مكاسبها التي حققتها خلال نهاية الأسبوع المنصرم حيث عززت التصريحات المتساهلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات مؤشر فييد واتش أن المستثمرين انقسموا بشأن مقدار خفض الفائدة فهل سيكون الخفض بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.
حافظ ترامب على موقف أكثر إيجابية بشأن العملات المشفرة مقارنة بالمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مما أثار الرهانات على أن رئاسة ترامب ستجلب تنظيمًا أكثر ودية.
انخفضت عملة الإيثر ثاني أكبر عملة في العالم بنسبة 1.9% إلى 2,698.0 دولار. وانزلقت عملات أخرى مابين 1.5% و بنسبة 2.4%.
بيتكوين والمخاوف الجيوسياسيةأدت المخاوف بشأن تفاقم التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم إلى تآكل معنويات المخاطرة والمتمثلة في قدرة المستثمرين واستعدادهم على الدخول إلى أسواق الاستثمار المختلفة والتي من ضمنها العملة المشفرة.
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هذا بالإضافة إلى توقعات بظهور المزيد من الإشارات الاقتصادية في الشهر المقبل، على رأسها السياسة التي يريد أن ينتهجها المجلس الاحتياطي الفيدرالي.
انخفاض أكبر عملة مشفرة في العالمانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.4% إلى مستويات 63 ألف دولار متتبعة في ذلك الانخفاضات الليلية التي منيت بها أسواق الأسهم لمؤشرات وول ستريت الثلاث.
وبسبب تأثير التوترات التجارية بين الصين وأمريكا وتذبذب أسعار النفط، جاءت الخسائر في العملات المشفرة في أعقاب خسائر أوسع نطاقاً في الأسواق التي تعتمد على المخاطر حيث تأثرت المشاعر بسبب سلسلة من المخاطر الجيوسياسية.
توترات اقتصادية حول العالمفرضت كندا رسوما تجارية جديدة على الصين، في أعقاب إجراءات مماثلة من جانب أوروبا والولايات المتحدة مما أثار غضب بكين.
اقرأ أيضاً: روسيا تبدأ تجارب العملات المشفرة في التعاملات العابرة للحدود الشهر المقبل
وزادت هذه الخطوة من المخاوف بشأن تجدد الحرب التجارية مع الغرب وهو ما ينذر بالسوء بالنسبة لأكبر اقتصادات العالم.
كما أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف الأسواق، حيث لم تظهر أي علامات تذكر على إمكانية تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة في حين أدى الخلاف في ليبيا بشأن قيادة البنك المركزي إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.
خفض أسعار الفائدة في أمريكاوعوضت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التفاؤل الأخير بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما أشعل فتيل الخسائر في أسواق الأسهم والعملات المشفرة.
وشهد الذهب بعض الطلب على الملاذ الآمن وكذلك الدولار الذي تعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرًا.
لكن البيتكوين احتفظت بمعظم مكاسبها التي حققتها خلال نهاية الأسبوع المنصرم حيث عززت التصريحات المتساهلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات مؤشر فييد واتش أن المستثمرين انقسموا بشأن مقدار خفض الفائدة فهل سيكون الخفض بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.
توقعات المحللون لسعر بيتكوينحول ذلك، قال محللون إن احتمالات انخفاض أسعار الفائدة تبشر بمرونة وحركة أفضل للأصول المضاربية مثل العملات المشفرة وبيتكوين نظرًا لأنها تحرر المزيد من السيولة التي يمكن استثمارها في القطاع، وكانت هذه الفكرة المحرك الرئيسي لارتفاع العملات المشفرة في عام 2021.
دعم تنظيمي لبيتكوين من ترامبوحظيت عملة البيتكوين أيضًا بدعم من بعض التوقعات التنظيمية الأكثر ودية في الولايات المتحدة بعد أن علق المرشح الرئاسي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور حملته وأيد المرشح الجمهوري الأبرز دونالد ترامب الذي يترشح أيضًا على منصة مؤيدة للعملات المشفرة.
حافظ ترامب على موقف أكثر إيجابية بشأن العملات المشفرة مقارنة بالمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مما أثار الرهانات على أن رئاسة ترامب ستجلب تنظيمًا أكثر ودية.
أسعار العملات المشفرة الأخرىوداخل أسواق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا، تراجعت أسعار العملات البديلة أيضًا، وذلك بالتزامن مع انخفاض عملة البيتكوين.
انخفضت عملة الإيثر ثاني أكبر عملة في العالم بنسبة 1.9% إلى 2,698.0 دولار. وانزلقت عملات أخرى مابين 1.5% و بنسبة 2.4%.